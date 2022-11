Hamilton prognostiziert Vettel-Comeback

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist überzeugt, dass sein alter Rivale Sebastian Vettel ein Comeback feiern wird.

"Ich sitze hier und akzeptiere irgendwie, dass dies dein letztes Rennen ist, aber du wirst zurückkommen", sagte der Brite am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit Vettel und Fernando Alonso auf dem Yas Marina-Kurs. "Die Formel 1 zieht einen immer wieder zurück und das haben wir mit vielen anderen Fahrern auch gesehen, also..."

Nach 16 Jahren in der Formel 1 mit 53 Grand-Prix-Siegen und vier Weltmeistertiteln bestreitet der 35-jährige Deutsche beim Saisonfinale in Abu Dhabi seinen 299. und letzten Grand Prix. "Ich habe insgeheim die Erwartung an mich, auch ohne Formel 1 klarzukommen", sagte Vettel vor dem Karriere-Aus am Sonntag (14.00 Uhr).