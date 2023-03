Königsklasse startet mit Wüsten-Thriller

Ist ein neuerliches Max-Verstappen-Solo zu verhindern? Am Samstag im Qualifying müssen die Karten auf den Tisch.

Vergessen Sie alles, was Sie über die Testfahrten gehört haben und was wir am Freitag im ersten Training in Bahrain (Schnellster war Fernando Alonso im Aston Martin) gesehen haben: Richtig ernst wird’s am Samstag im Qualifying (ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker). Wenn die Sonne in der Wüste von Katar verschwindet, geht die Jagd auf Doppelweltmeister Max Verstappen richtig los. „Wenn Ferrari eine Chance hat, Red Bull zumindest nahe zu kommen, dann vielleicht, wenn es darum geht, eine schnelle Runde hinzulegen“, rechnet ORF-Experte Alexander Wurz vor. Was aber nichts an der Topfavoritenrolle von Titelverteidiger Verstappen (Red Bull) ändert.

Bei Ferrari hofft Charles Leclerc nach drei Jahren Hinschnuppern auf eine realistische Chance, endlich um die WM mitzufahren. Mit Hilfe von Neo-Teamchef Frederic Vasseur, den er schon aus Nachwuchszeiten kennt, und mit Extra-Tüftelei über den Winter: „Im Vorjahr war der Topspeed unsere größte Schwäche, in diesem Bereich haben wir uns deutlich verbessert.“ Was wiederum auf Kosten der Kurvenlage geht. Leclerc: „Unterm Strich sollten wir gewonnen haben – wie viel, wird das Qualifying zeigen.“

Mercedes-Boss Wolff macht Hamilton Mut

Mercedes-Boss Toto Wolff macht Rekordweltmeister Lewis Hamilton nach dem Pleiten-Jahr 2022 Hoffnung: „Wir hatten beim Wintertest Probleme, aber inzwischen viel über das Auto gelernt. Im Gegensatz zum Vorjahr haben wir jetzt ein Auto, mit dem wir arbeiten können.“