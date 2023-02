Der zweite und schon wieder vorletzte Formel-1-Testtag in der Wüste von Sakhir ist für Herausforderer Mercedes nicht optimal verlaufen. Der neue und diesmal wieder schwarz lackierte Silberpfeil blieb am Freitag stehen und musste vorzeitig in die Box.

Ein Hydraulik-Problem am W14 verhinderte weitere Runden von George Russell, der den Wagen nach dem Mittag von Rekordweltmeister Lewis Hamilton übernommen hatte. Nach den 72 Runden auf dem Bahrain International Circuit von Hamilton in der ersten Tageshälfte kam Russell nur auf 26, insgesamt waren es damit 98. Dreistellig sei immer das Ziel, kommentierte die Formel 1 in ihrem Liveticker: "Alles andere ist ein verräterisches Zeichen, dass ein Team zu kämpfen hat." Die meisten Runden schaffte der amerikanische Formel-1-Neuling Logan Sargeant mit über 150 im Williams. Der Chinese Guanyu Zhou kam auf über 130 und drehte dabei im Alfa Romeo auch die schnellste Runde vor dem zweimaligen Weltmeister und Vortages-Schnellsten Max Verstappen im Red Bull. Auf Rang drei fuhr der ebenfalls zweifache Champion Fernando Alonso, der in diesem Jahr im Aston Martin Gas gibt. Die Testfahrten werden am Samstag mit dem letzten von nur drei Testtagen fortgesetzt. Die Saison startet mit dem Großen Preis von Bahrain gut eine Woche später.