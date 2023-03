ServusTV startet das Quoten-Rennen

Am Sonntag startet die Jagd auf F1-Weltmeister Verstappen vor einem Rekord-TV-Publikum.

775.000 Zuschauer waren beim Grand Prix von Bahrain im Vorjahr via ORF 1 live dabei. Eine Marke, die ServusTV am Sonntag (16 Uhr) beim Auftakt in der Wüste knacken könnte. Kommentator Andreas Gröbl: „Wir sind erst das dritte Jahr dabei und legen sukzessive zu, was die Einschaltquoten betrifft.“ Unterstützt wird Gröbl im Salzburger Studio von „Co“ Mathias Lauda sowie dessen ehemaligem DTM-Kollegen Philipp Eng und Strategie-Insider Philipp Brändle. Im Fahrerlager in Bahrain werden Alonso-Freundin Andrea Schlager und Christian Klien Piloten und Teamchefs auf den Zahn fühlen.

Damit wir am Auftakt-Wochenende nichts versäumen, wird ServusTV schon morgen beim Trainings-Auftakt um 12.30 Uhr live dabei sein. Richtig ernst wird’s Samstag um 16 Uhr im Qualifying – dann werden wir wissen, ob das Red-Bull-Team um Doppel-Weltmeister Max Verstappen wirklich so überlegen ist, wie die dreitägigen Testfahrten vermuten lassen. Sollten Sie dennoch der Meinung sein, dass Lewis Hamilton Chancen auf seinen 104. GP-Sieg hat, dann sollten Sie auf den Briten im Mercedes setzen. Wer mit dieser gewagten Prognose Recht behält, bekommt von Wettanbieter admiral.at (Hamilton-Siegquote: 9,50) fast das Zehnfache des Einsatzes zurück. Für Verstappen-Sieg (Quote 1,85) gäbe es nicht einmal das Doppelte. Dazwischen ist Charles Leclerc (Ferrari/Quote: 4,55).

Nicht nur ServusTV hofft, dass die WM so lange wie möglich offen bleibt. In zwei Wochen übernimmt das ORF-Kultduo Ernst Hausleitner/Alexander Wurz, die auch beim Finale in Abu Dhabi live drauf sind. Dass die WM erst im letzten GP entschieden wird, wäre angesichts der Red-Bull-Dominanz ein Wunder ...