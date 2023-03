Sohn von FIA-Boss stirbt bei Autounfall

Saif war wie sein Vater Motorsport-Enthusiast. Auch eine Karriere als Rennfahrer hatte er wie sein Vater angestrebt, der bis 1995 Teil der World Rallye-Championship war.

Saif Ben Sulayem, son of the FIA President Mohammed Ben Sulayem, has tragically lost his life in a road car accident in Dubai pic.twitter.com/IfyoIRbcXR