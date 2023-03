Toto Wolff: 'In drei Tagen wissen wir, wer tiefstapelt'

Mercedes-Boss Toto Wolff blickt dem Saisonstart vorsichtig entgegen.

oe24: Toto, wie darf ich Ihren angespannten Gesichtsausdruck interpretieren?

Toto Wolff: Nach den drei Testtagen haben wir viele Fragen. Jetzt arbeiten wir daran, das richtige Set-up zusammenzubekommen. Jedenfalls hüpft unser Auto nicht (wie vor dem Auftakt 2022, d. Red.), und das ist einmal ein guter Anfang.

oe24: Helmut Marko will genau das bei Mercedes beobachtet haben ...

Wolff: Nein, das hat er falsch gesehen. Wenn er Autos hüpfen gesehen haben will, dann können unsere nicht dabei gewesen sein.

oe24: Stimmt es, dass die schwarze Mercedes-Lackierung einen Gewichtsvorteil zwischen ­einem halben und einem Kilo bringt?

Wolff: So ist es. Dass an vielen Stellen das Karbon sichtbar bleibt, spart Gewicht. Lewis ist übrigens begeistert: Unser Auto schaut von der Lackierung her aufgeräumt aus und erweckt einen brutalen Eindruck. Jetzt muss es nur noch schnell fahren.

oe24: Könnte das Hamiltons Abschiedssaison werden – vor allem, wenn er wieder hinter Russell landen sollte?

Wolff: Lewis ist motiviert und in einer guten Form – sowohl im Kopf als auch physisch. Er will wieder öfter um Siege mitfahren, und da geht’s in erster Linie darum, die Red Bulls zu schlagen.

oe24: Anders gefragt: Wird Lewis seinen Mercedes-Vertrag verlängern – wenn ja, wann?

Wolff: Dazu haben wir ein Rennjahr Zeit. Wir müssen ja nur den alten Vertrag hernehmen und das eine oder andere Detail anpassen.

oe24: Marko ist derart von der eigenen Stärke überzeugt, dass es schon fast überheblich klingt. Oder stapeln Ferrari und Mercedes tief?

Wolff: Die Red Bulls haben tatsächlich das schnellste Auto, wobei sie bei den Tests nicht einmal alles gezeigt haben. Aber wir haben auch noch nicht voll aufgedreht. Deshalb ist bis jetzt alles nur Kaffeesudlesen. In drei Tagen wissen wir, wer tiefstapelt und wer nicht.