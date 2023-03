Verstappen holt sich die erste Pole Position der Saison

Max Verstappen startet zum F1-Saisonstart von der Pole Position. In einem spannenenden Qualifying setzt sich der Weltmeister vor Teamkollege Sergio Perez durch. Dahinter kommen die Beiden Ferraris, Trainings-Dominator Fernando Alonso verpokerte sich bei der Reifenwahl.

Weltmeister Max Verstappen hat sich beim Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain die Pole Position gesichert. Der niederländische Red-Bull-Pilot stellte am Samstag auf dem Kurs in Sakhir in 1:29:708 Min. die Bestzeit auf und wird damit beim Großen Preis am Sonntag (16.00 Uhr/live ServusTV und Sky) ganz vorne starten. Teamkollege Sergio Perez (+0,138 Sek.) steht ebenfalls in der ersten Startreihe, dahinter folgt das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,292) und Carlos Sainz (+0,446).

Routinier Fernando Alonso, der 41-Jährige startet in seine 20. F1-Saison, platzierte sich im Aston Martin auf Rang fünf (+0,628), knapp vor den beiden Mercedes-Boliden von George Russell (+0,632) und Lewis Hamilton (+0,676).

Etwas Pech hatte Williams-Rookie Logan Sargeant. Der 22-jährige US-Amerikaner fuhr in der ersten Session die gleiche Zeit wie McLaren-Pilot Lando Norris, schaffte als 16. den Sprung in die Top 15 aber nicht, weil Norris seine Runde früher zu Ende gebracht hatte. Auch die weiteren Rookies scheiterten früh, der Australier Oscar Piastri landete im zweiten McLaren auf Platz 18, direkt vor dem Niederländer Nyck de Vries im AlphaTauri.