Weltmeister-Show nach Bullen-Eklat

Nach Verstappens Egotrip in Brasilien ist Red Bull beim Saisonfinale in Abu Dhabi auf Schadensbegrenzung aus.

Vor dem letzten Saisonrennen im Wüsten-GP von Abu Dhabi am Sonntag (ab 14 Uhr im Sport24-Liveticker) war eigentlich alles angerichtet für die Weltmeister-Show vom heuer alles dominierenden Max Verstappen. Doch mit der Weigerung letzten Sonntag in Sao Paulo, seinen Teamkollegen Sergio Perez im Kampf um Platz 6 überholen zu lassen („Ich hab euch doch gesagt, dass ihr mich damit in Ruhe lassen sollt, ich hab meine Gründe ...“), sorgte der Holländer für einen Riesenwirbel. Die Reaktion von Perez („Das zeigt, wer er wirklich ist ...“) half nicht wirklich, das Klima im Bullen-Stall zu verbessern.

Marko: »Ziel, dass Checo Platz 2 in WM holt«

Seither bemüht man sich bei Red Bull, zu kalmieren. Noch in Abu Dhabi erklärte Bullen-Mastermind Helmut Marko: „Ziel ist, dass Checo (Perez. d. Red.) den zweiten Platz in der WM erzielt. Max wird alles unternehmen, um ihm dabei zu helfen.“ Im Telefonat mit oe24 sprach Marko von „einer Summe von Missverständnissen“ und versicherte, dass nach einer Aussprache zwischen Verstappen und Perez alles geklärt wäre. Warten wir ab, ob Verstappen tatsächlich bereit ist, in der Wüsten-Hitze von Abu Dhabi für Perez zu fahren. Vor dem letzten Rennen des Jahres liegt der Mexikaner hiner dem punktegleichen Monegassen Charles Leclerc (Ferrari) auf Platz 3.

Heißt: Perez muss zumindest einen Punkt mehr machen als Leclerc. Verstappen könnte wiederum seinen 15. GP-Sieg des Jahres feiern – womit der 24-jährige Holländer seinen Rekord weiter verbessern würde. Außerdem könnte er den Rekord-Vorsprung von Sebastian Vettel (155 Punkte beim 4. Titel-Gewinn 2013) auslöschen. Vor dem letzten Saisonrennen liegt Verstappen 139 Punkte vor Leclerc.

Hamilton: »Schlimmste Befürchtungen lebendig«

Für Lewis Hamilton (Mercedes) ist die Rückkehr nach Abu Dhabi eine mentale ­Herausforderung. „Meine schlimmsten Befürchtungen wurden lebendig“, beschreibt der Brite die Erlebnisse des Vorjahres. „Das war einer der schwierigsten Momente, die ich seit langer, langer Zeit erlebt habe.“ Hamilton war in der letzten Runde des Saisonfinales der sicher geglaubte WM-Titel nach einer umstritten Entscheidung der Rennleitung durch die Finger gerutscht.