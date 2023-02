Zinedine Zidane wird Botschafter in der Formel 1

Das Formel-1-Team Alpine schmückt sich mit Fußballlegende Zinedine Zidane als Markenbotschafter.

Der französische Rennstall präsentierte am späten Donnerstagabend bei der Vorstellung des neuen Boliden A523 in London den ehemaligen Welt- und Europameister als Überraschungsgast. "Ich bin sehr glücklich, heute hier zu sein und Teil des Alpine-Teams zu sein", sagte der 50-jährige Franzose.

Alpine-Pilot Fahrer Pierre Gasly, der als Neuzugang mit der Nummer 10 am Auto fahren wird, erklärte in Anwesenheit Zidanes, er sei nur die beste nicht pensionierte Nummer 10 im Gebäude. "Er ist eines meiner Idole, seit ich ein Kind war", sagte er über seinen Landsmann. "Ich habe mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen, und wollte immer sein Trikot tragen, wenn ich zum Training ging. Als ich ihn heute als Botschafter sah und vor der Veranstaltung etwas Zeit hinter der Bühne verbrachte, überfiel ich ihn mit Millionen von Fragen über seine Karriere", so Gasly.

Der Rennstall verkündete inzwischen, dass man Motoren an Andretti Cadillac liefern wolle, falls das US-Team eine Lizenz für die Formel-1-WM erhalte. Die FIA hatte in diesem Monat offiziell einen Prozess eingeleitet, der ab 2025 zu neuen Teilnehmern führen könnte. Andretti Global und General Motors kündigten an, dass sie mit einem neuen rein amerikanischen Team antreten wollen, das die Marke Cadillac nutzt.