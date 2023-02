Button gewann Formel-1-GP von Australien Das Spektakel ist in die Formel 1 zurückgekehrt. McLaren-Pilot Jenson Button gewann am Sonntag den turbulenten Grand Prix von Australien vor dem Polen Robert Kubica im Renault und Felipe Massa im Ferrari. Button profitierte dabei von einem lockeren Rad und daraus folgendem Bremsproblem bei Pole-Position-Mann Sebastian Vettel, der mit seinem Red Bull in der 27. Runde im Kiesbett landete.