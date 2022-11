Jack Miller erstmals auf MotoGP-KTM

Zwei Tage nach dem Saisonfinale hat KTM am Dienstag erneut in Valencia MotoGP-Tests absolviert, bevor es in die Winterpause ging.

Schon mit dabei war der neue Mann Jack Miller, der Australier wird im Mattighofener Team in der kommenden Saison neben dem Südafrikaner Brad Binder statt dem Portugiesen Miguel Oliveira eine KTM RC16 in der WM pilotieren. In mehr als sieben Stunden drehte das Fahrer-Duo gemeinsam knapp 100 Runden. Miller verlor nur 0,7 Sek. auf die Tagesbestzeit.

© Getty ×

Die nächsten offiziellen MotoGP-Tests sind für Februar in Sepang in Malaysia angesetzt. "Wir haben heute wirklich ein paar gute Informationen erhalten, mit denen wir in der off-season arbeiten können", resümierte Binder. Team-Manager Francesco Guidotti kündigte ein paar Testtage im Windkanal an, anhand derer dann auch Richtungsentscheidungen für 2023 getroffen werden sollen.