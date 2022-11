Motorsport-Star stirbt mit nur 35 Jahren

Keith Farmer (35†) galt als einer der besten Motorradfahrer Großbritanniens und konnte sich vier Mal zum britischen Champion krönen. Auf Facebook gab sein Bruder nun den Tod der Motorsportlegende bekannt.

Der Bruder des viermaligen Champions, Keith Farmer, schrieb am Freitag auf Facebook: "Mir fehlen die Worte, unser kleiner Bruder hat uns heute Morgen um 1.45 Uhr mit uns allen an seiner Seite verlassen. Das Leben wird nie wieder dasselbe sein, er hat uns alle so stolz gemacht und wir werden ihn sehr vermissen.“ Die genaue Todesursache des Rennfahrers ist unbekannt.

© Twitter / tarranmac95 ×

Erst letztes Jahr hat sich Farmer aus dem Rennsport zurückgezogen, um seine berufsbedingten Verletzungen ordentlich heilen lassen zu können. Ein weiterer Grund für seinen Rückzug aus dem Sport war auch, dass seine Frau zu der Zeit gerade ein Kind zur Welt brachte. Er wollte sich mehr seiner Familie widmen. Der Motorradfahrer hinterlässt seine Frau und drei Töchter. Farmer gewann je zweimal die Superstock 600 und die Superstock 1000.

Zweiter Todesfall binnen vier Wochen

Der Tod von Keith Farmer ist dabei der Zweite innerhalb von vier Wochen in der britischen Motorsportszene. Erst im Oktober erlitt der 26-jährige Chrissy Rouse schwerste Verletzungen bei einem Rennunfall. Im Krankenhaus konnte er nicht mehr gerettet werden. Farmer trauerte noch auf Twitter über den Verlust seines Kollegen gegen den er selbst noch auf der Rennstrecke fuhr.