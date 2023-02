Este Tänak gewinnt Schweden-Rallye

Ott Tänak hat mit seinem Co-Piloten Martin Järveoja im Ford Puma Hybrid die zur WM zählende Schweden-Rallye gewonnen.

Das Duo setzte sich 18,7 Sek. vor den Iren Craig Breen/James Fulton (Hyundai) und 20,0 vor den Belgiern Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai) durch. Dahinter landete im Raum Umea der finnische Weltmeister Kalle Rovanperä (Toyota/+25,1).

Der Franzose Sebastien Ogier, der zum Auftakt in Monte Carlo gewonnen hatte, war nicht am Start. Er hatte schon vor Saisonbeginn erklärt, dass er nicht an allen Rennen teilnehmen werde.