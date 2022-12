So feierten die Stars Weihnachten - Haaland zeigt dabei viel Herz

Für die Sportstars heißt es zur Weihnachtsfest endlich einmal gut durchatmen. In der besinnlichen Zeit des Jahres können viele Athletinnen und Athleten ihre Akkus wieder aufladen und verbringen die Zeit mit ihren Liebsten. Viele davon teilen ihr Weihnachtsfest auch mit ihren Fans.

Erling Haaland sorgt im Herzerlpyjama für Aufsehen. Das Outfit des Manchester City-Torjägers erinnert fast ein wenig an den Herzerlbaum am Wiener Rathausplatz. Danach ging es in die Heimat nach Norwegen, wo sich der Stürmer auf das beliebte norwegische Weihnachtsgetränk Julebrus freut.

© Screenshot Instagram / erling.haaland

Ski-Traumpaar Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin zeigen sich beim gegenseitigen Geschenke auspacken. Ein Küsschen gibt es von Mika für ihren Aleks, der sich erst kürzlich vor dem Weihnachtsfest von seinem Schnauzer getrennt hat.

Weltmeister Lionel Messi feiert daheim mit Frau Antonela Roccuzzo und den drei Kindern in Argentinien.

Dominic Thiem genießt Weihnachten mit seiner Familie in Dubai. Für ihn geht es in wenigen Tagen nach Australien weiter, wo in Adelaide das nächste Turnier ansteht.

Bei den Stars des FC Bayern geht das Weihnachtsfest daheim über die Bühne. Manuel Neuer posiert nach seinem Ski-Unfall mit Krücken vor dem Christbaum.