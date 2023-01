Heimvorteil für unser Football-Team im EM-Halbfinale

Österreichs EM-Reise beginnt in Frankreich Das österreichische American-Football-Nationalteam startet am Sonntag (14 Uhr) ins Abenteuer Europameisterschaft. Angestrebt wird von der Mannschaft von Cheftrainer Max Sommer eine - Modus-bedingt - lange Reise, an deren Ende im kommenden Jahr der erste EM-Titel für Rot-Weiß-Rot stehen soll.