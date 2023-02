Horror-Crash: Basketball-Profi (26) verbrennt in Auto

Der deutsche Basketball-Profi Mubarak Salami mit nur 26 Jahren bei einem schrecklichen Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der deutsche Spieler der 3. Basketball-Liga Mubarak Salami kollidierteam Freitagabend auf der A7 in Richtung Hamburg kurz hinter Hannover mit dem Begleitfahrzeugs eines Schwerlasttransports. Laut Polizeibericht wechselte der gebürtige Hamburger auf der dreispurigen Strecke aus ungeklärter Ursache von der mittleren auf die rechte Fahrbahn, stieß dort mit dem langsam fahrenden Begleitfahrzeug zusammen und schleuderte daraufhin bis auf die linke Fahrbahn, wo er mit einem weiteren Fahrzeug, einem BMW, zusammenstieß.

Gemeinsam mit Basketball-Deutschland trauern wir um Mubarak Salami. Der zweifache Topscorer der ProB, der für den ETV Hamburg, die @dragons_de und die Baskets Wolmirstedt spielte, starb bei einem Autounfall. Unser herzliches Beileid an seine Familie und Freunde. Ruhe in Frieden! pic.twitter.com/3FNSpxVMuO — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) February 26, 2023

Der BMW und Salamis Hyundai fingen sofort Feuer. Während es dem 28-jährigen Fahrer des BMW gelang, such aus dem brennenden Auto zu retten, konnte Salami nur noch tot seinem völlig ausgebrannten Hyundai geborgen werden.

„Es geschehen Dinge, die sind nicht zu begreifen und kaum in Worte zu fassen“, schreiben die Dragons auf ihrer Internetseite.“Die Dragons Rhöndorf stehen in stiller Trauer an der Seite der Angehörigen von Mubarak Salami und werden das Gedenken an den Menschen und Basketballer Mubarak Salami stets im Herzen tragen.“ Und auch der FC Bayern München kondoliert auf Twitter. „Unser herzliches Beileid an seine Familie und Freunde. Ruhe in Frieden!“, schrieb der FCB-Basketball.