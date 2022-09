Kabinen-Prügelei: Türkei droht mit EM-Ausstieg

Bei der Europameisterschaft im Basketball kam es am Sonntag zu hässlichen Szenen. Beim Spiel zwischen Veranstalter Georgien und Türkjei (88:83 für Georgien) kam es Handgreiflichkeiten, die Türken drohen mit dem Ausstieg aus dem Turnier.

Furkan Korkmaz getting into it with Georgia's Duda Sanadze



Fans started throwing cups onto the court ????



pic.twitter.com/GSsKveHxQX