Spanien steht als erstes Team im Halbfinale der Basketball-Europameisterschaft.

Spanien und Deutschland stehen als erste Teams im Halbfinale der Basketball-Europameisterschaft. Die Iberer mühten sich am Dienstagabend in Berlin zu einem 100:90 (43:52) gegen die Auswahl Finnlands. Im Anschluss setzte sich der Ausrichter der Finalrunde gegen Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo mit 107:96 (57:61) durch.

Die Spanier wurden ihrer Favoritenrolle erst nach der Pause gerecht. Im zweiten Viertel waren sie gegen bis dahin vor allem aus der Distanz sehr treffsichere Nordeuropäer noch mit bis zu 15 Punkten zurückgelegen. NBA-Profi Willy Hernangomez (New Orleans Pelicans) zeichnete mit 27 Zählern hauptverantwortlich für den Sieg seines Teams. Altstar Rudy Fernandez legte die Partie im Finish mit zwei Distanztreffern auf Eis. Der dreifache Europameister Spanien peilt zum siebenten Mal hintereinander seit 2007 eine EM-Medaille an. Bei Finnland stach zum Abschied einmal mehr Lauri Markkanen (künftig Utah Jazz) heraus. Er bilanzierte mit 28 Punkten und elf Rebounds.

Deutschland und Griechenland begegneten einander mit offenem Visier. Offensivpower auf beiden Seiten sorgte für einen 31:27-Zwischenstand nach zehn Minuten. Die Gastgeber waren aus der Distanz treffsicher, beim Gegner fand vor allem Antetokounmpo immer wieder den Weg zum Korb. Mit 61:57 für die Griechen ging es nach einem "Buzzer Beater" von Kostas Sloukas, abgefeuert von der Mittellinie, in die Halbzeit.

Griechen-Star ratlos

Es sollte das letzte Highlight aus der Sicht des zweifachen Europameisters bleiben. Denn im dritten Abschnitt legte das DBB-Team binnen sechs Minuten einen vorentscheidenden 20:1-Lauf aufs Parkett. Selbst Antetokounmpo wirkte in dieser Phase ratlos. Bei seinem Team ging kaum mehr etwas. Dennis Schröder (Houston Rockets) führte Deutschland mit 26 Punkten und acht Assists an. Knapp vier Minuten vor Schluss musste er nach seinem zweiten technischen Foul in die Kabine.

Für Griechenland waren 31 Zähler, acht Assists und sieben Rebounds von Antetokounmpo zu wenig. Für den Star der Milwaukee Bucks war die Partie fünf Minuten vor der Sirene nach seinem zweiten unsportlichen Foul vorzeitig zu Ende. Zwei Tage nach Serbiens Nikola Jokic (Denver Nuggets) verabschiedete sich der zweite zweifache NBA-MVP aus dem Turnier.

Bei den Deutschen werden spätestens mit dem Einzug ins Halbfinale endgültig Erinnerungen an 1993 wach. Damals hatte die DBB-Auswahl vor heimischem Publikum den bisher einzigen EM-Titel geholt.

Während mit Spanien gegen Deutschland ein Duell im Halbfinale am Freitag bereits feststeht, werden die beiden anderen Teams am Mittwoch ermittelt. Die Duelle in Berlin lauten Frankreich gegen Italien (17.15 Uhr) und Titelverteidiger Slowenien gegen die Auswahl Polens (20.30 Uhr), die wenige Tage vor Beginn der Endrunde 2022 einen 91:55-Erfolg gegen Österreich in der zweiten Runde der Vorqualifikation zur Europameiserschaft 2025 gefeiert hatte.