China klont erstes Pferd für den Reitsport

Klingt wie Science Fiction, ist aber in China schon Realität: Tierbesitzer können sich jetzt ihre Vierbeiner klonen lassen. Das Unternehmen Sino Gene klont nach eigenen Angaben Hunde, Katzen und auch Pferde.

Der jüngste Forschungserfolg des Unternehmens: Das erste geklonte Pferd, das von der China Horse Industry Association für den professionellen Reitsport zugelassen werden soll. Das Pferd mit dem Namen „Zhuang Zhuang“ hat die identischen Gene wie ein aus Deutschland importiertes Pferd namens „Ursus“. Der chinesische Klon ist ein Warmblüter – diese gelten als leistungsbereit und ausgeglichen und sind deshalb perfekt für den Hochleistungssport im Springreiten geeignet.

#China has cloned a horse for the first time



The cloning experience was conducted by SinoGene and began back in 2021. The cloned foal was born on June, 2022. The somatic cells were taken from a skin sample of a warm-blooded horse named Ursus which arrived in China from #Germany. pic.twitter.com/dsHn3gUsau