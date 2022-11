Der 50-Jährige "Onkel Chen", chinesischer Laufenthusisast, überzeugt bei Marathons mit beachtlichen Zeiten. Mit einer wohl einmaligen Methode.

"Onkel Chen" sorgt in der Welt des Laufsports für Aufruhr. Der 50-jährige Chinese absolvierte den Jiande-Marathon in China in 3 Stunden und 28 Minuten. Doch diese beachtliche Zeit ist nicht das aufsehenerrende Detail. Chen raucht auf der 42,195km langen Laufstrecke nebenbei eine Schachtel Zigaretten.

Auf dem sozialen Netzwerk "Weibo" wurden bereits mehrere Fotos vom wohl fittesten Kettenraucher der Welt gepostet. Am Ende des Tages stand sogar der 574. Platz von fast 1.500 Teilnehmern zu Buche.

© Screenshot Twitter

Die Reaktionen sind geteilt. Von "Er sollte vom Rennen disqualifiziert werden", über "Die Läufer um ihn tun mir leid" bis hin zu "So sieht also Spitzenleistung aus" oder "Eigentlich ist er erst 20" sind die Meinungen breit gefächert.

Auch die Marathons von Guangzhou und Xiamen hat "Onkel Chen" bereits hinter sich - allesamt mit sehenswerten Zeiten - und Tschick.