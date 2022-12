Clemens als erster Deutscher überhaupt im Darts-WM-Viertelfinale

Er gewann sein Achtelfinal-Spiel gegen den schottischen Außenseiter Alan Soutar ebenso 4:1 und erspielte sich damit ein Neujahrstagsduell mit dem Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales.

CLEMENS INTO THE LAST EIGHT! ????????



Gabriel Clemens becomes the first German to reach the Quarter-Finals at the Cazoo World Darts Championship as he beats Alan Soutar 4-1!#WCDarts | R4

???? https://t.co/37DNuuK5Me pic.twitter.com/rm1DIQVI1z