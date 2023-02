Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger (50) ist tot

Deutschland trauert um den ehemaligen Stabhochspringer Tim Lobinger. Der Europameister von 1998 und Weltmeister von 2003 starb am Donnerstag in seiner Heimat München.

Die Familie bestätigte gegenüber der BILD den Tod des 50-jährigen Ex-Stabhochspringers. In einer Stellungnahme hieß es: "Tim Lobinger ist nach schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren am 16. Februar in München verstorben. Die ehemalige Stabhochsprung-Legende ist im engen Kreise friedlich eingeschlafen, er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen. Bitte sehen Sie von weiteren Medienanfragen zum Wohl der Familie ab.“

Im Jahr 2017 wurde bei Lobinger eine aggressive von Leukämie diagnostiziert worden. Dank einer Stammzellentherapie konnte der Krebs noch erfolgreich bekämpft werden. Kurz darauf veröffentlichte Lobinger das Buch "Verlieren ist keine Option", in dem er über seinen Kampf gegen die Krankheit schildert. Im vergangenen Jahr schlug die Krankheit wieder zurück.

Im Oktober 2022 sah Lobinger im BILD-interview keine Heilungschancen: "Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Mein Krebs ist zu aggressiv.“

Seine größten Erfolge feierte Lobinger in der Halle. 1998 wurde er Europameister in Valencia. 2003 folgte in Birmingham der Weltmeistertitel. Im Freien gewann er 2002 EM-Bronze und holte 2006 EM-Silber. Nach seiner aktiven Karriere als Leichtathlet war Lobinger als Athletik-Trainer beim deutschen Bundesligisten RB Leipzig tätig.

Auch als Personal-Trainer war Lobinger erfolgreich und betreute u.a. Bayern-Star Joshua Kimmich.