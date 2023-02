Nemecz belegt in Ras Al Khaimah 28. Platz

Golfprofi Lukas Nemecz hat den "Desert Swing" in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem 28. Platz beim DP World Tour Turnier in Ras Al Khaimah abgeschlossen.

Der Steirer spielte im letzten Umlauf am Sonntag eine 69er-Runde (drei unter Platzstandard) und verbesserte sich dadurch noch deutlich auf ein Gesamtscore von sieben unter Par. Der Sieg, sein zweiter auf der Tour, ging mit insgesamt 17 unter Par an den 31-jährigen Briten Daniel Gavins.

Nemecz hatte zuletzt nicht nur mit Schulter- und Nackenproblemen, sondern in den vergangenen Tagen auch mit einer Verkühlung zu kämpfen. "Das war nicht sehr leistungsförderlich", meinte der 33-Jährige. Nach einem verpatzten Start der Dreierserie in Abu Dhabi (120.) hatte Nemecz vergangene Woche beim zweiten Großturnier in Dubai als 70. den Cut geschafft. "Vom Spielerischen her bin ich nicht zufrieden", sagte Österreichs Nummer vier über den Emirate-Trip. "Diese Woche um Rang 30 ist sicher nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hätte."

In Anbetracht seiner körperlichen Probleme wollte Nemecz aber auch das Positive in einen nun zweiwöchigen Heimataufenthalt mitnehmen. Nach fünf beschwerdefreien Monaten hätten ihn die Schulter- und Nackenprobleme in der Vorbereitung für Abu Dhabi zurückgeworfen. "Das hat mich die letzten drei Wochen sehr gehemmt. Ich hatte nicht das Trainingspensum, das ich um die Jahreszeit gebraucht hätte." Die gewohnte Länge in den Bällen fehlte. "Wenn ich daran denke, bin ich durchaus wieder zufrieden, wie ich das Ganze gelöst habe."