Handball-Damen wollen sich für WM-Play-off warmschießen

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam ist vor dem WM-Play-off gegen Spanien in Testspielen gegen Brasilien gefordert.

Das erste Duell steigt am Donnerstag (19 Uhr), die zweite Partie am Samstag (20.25). Gespielt wird jeweils in Stockerau, wo die Truppe von Teamchef Herbert Müller seit Sonntag gemeinsam trainiert. "Brasilien ist ein hochkarätiger Gegner", sagte Müller. Für sein Team ist es ein Wiedersehen, bei der WM 2021 hatte es eine 31:38-Niederlage gesetzt.

Damals hatte die ÖHB-Auswahl aufgrund zahlreicher Coronafälle mit nur zehn Feldspielerinnen plus zwei Torfrauen antreten können. Auch diesmal kann Müller gegen den Weltmeister von 2013 und amtierenden Süd- und Mittelamerika-Meister nicht aus dem Vollen schöpfen. Die Leistungsträgerinnen Sonja Frey, Mirela Dedic und Josefine Huber stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

"Das werden zwei sehr interessante und gute Länderspiele, die auch wichtig sind, um uns an neue und unterschiedliche Spielsysteme zu gewöhnen. Wir versuchen uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, um für jeden Gegner bereit zu sein", erklärte Müller. Nach der Generalprobe bleibt nicht viel Zeit, am 8. und 12. April stehen bereits die Aufeinandertreffen mit Spanien auf dem Programm. Der Sieger nimmt an der WM-Endrunde von 30. November bis 17. Dezember in Norwegen, Schweden und Dänemark teil.