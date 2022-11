Hartes Los für unsere Handball-Damen im WM-Play-off

Eine Hürde trennt das österreichische Handball-Damen-Nationalteam von der Qualifikation zur WM 2023. Im Play-off geht es gegen Spanien um das Ticket für die Endrunde.

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam trifft im Play-off um ein Ticket für die WM 2023 auf Spanien. Das hat die Auslosung am Samstag in Ljubljana ergeben. Die erste Partie bestreitet die ÖHB-Auswahl am 7. oder 8. April vor eigenem Publikum, das Retourmatch steigt am 11. oder 12. April in Spanien. Der Sieger nimmt an der Endrunde von 30. November bis 17. Dezember kommenden Jahres in Norwegen, Schweden und Dänemark teil.

Das bisher letzte Duell beider Teams endete am 4. Dezember 2021 bei der WM in Spanien mit einem 31:19 für die Gastgeberinnen, die Österreicherinnen waren damals aber wegen zahlreicher Corona-Infektionen stark ersatzgeschwächt. Bei der aktuell laufenden EM in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro sind die Spanierinnen als Fünfte der Hauptrunden-Gruppe II ausgeschieden.

Unangenehmer Gegner

ÖHB-Teamchef Herbert Müller meinte in einer ersten Reaktion, Spanien sei "kein Wunschlos. Aber wir nehmen es, wie es kommt." Der Deutsche sieht es als Vorteil, dass seine Truppe zuerst daheim antritt. "Da wollen wir uns eine bestmögliche Ausgangsposition verschaffen."

Für Müller befinden sich die Spanierinnen klar in der Favoritenrolle. "Das ist ein unangenehm zu bespielender Gegner. Sie sind sehr zweikampfstark, gehen in die Lücken, sind aus jeder Position gefährlich und spielen bei jedem Großereignis um die Top-Plätze mit", erklärte der 60-jährige Deutsche.

In Ljubljana erfolgte auch die Übergabe der EHF-Flagge an Österreich, die Schweiz und Ungarn. Diese drei Länder richten die Frauen-EM 2024 aus, Spielort in Österreich ist Innsbruck. Das Logo der Endrunde im übernächsten Jahr wurde ebenfalls präsentiert, es zeigt die Farben der drei Ausrichternationen und einen Ball, der gerade im Netz landet. Zudem ging die Turnier-Website online.