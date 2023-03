Polleres gewann Grand-Slam-Turnier in Taschkent

Die Niederösterreicherin Michaela Polleres hat beim Judo-Grand-Slam-Turnier in Taschkent in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gewonnen.

Es war ihr erster voller Erfolg in dieser Serie. Platz zwei gab es für den Oberösterreicher Shamil Borchashvili in der Kategorie bis 81 kg, dessen Bruder Wachid Borchashvili schrieb in der gleichen Klasse als Fünfter an.

Im Finale setzte sich die 25-jährige Polleres im Golden Score gegen Doppel-Weltmeisterin Barbara Matic aus Kroatien durch. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin sammelte 1.000 Weltranglistenpunkte. "Ich freue mich extrem über meinen ersten Sieg auf Grand-Slam-Ebene, ich habe lange darauf gewartet", meinte Polleres. "Der Masters-Sieg bringt jede Menge Selbstvertrauen. Wenn du das zweitwichtigste Turnier des Jahres gewinnst, kann sich das sehen lassen."

Unter ÖJV-Headcoach Yvonne Snir-Bönisch machte Polleres noch einmal einen Schritt nach vorne. "Ich würde sagen: Ich bin im Kopf freier und wahrscheinlich auch taktisch noch besser als in den Jahren zuvor. Ich setze die taktischen Anweisungen von Yvonne exakt um - wie heute im Finale." Der 27-jährige Borchashvili musste sich im Endkampf ebenfalls im Golden Score dem Ungarn Attila Ungvari geschlagen geben.