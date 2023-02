Männer-Elitefeld beim Vienna City Marathon nimmt Formen an

Das Elitefeld der Männer beim Vienna City Marathon (VCM) am 23. April nimmt Formen an. Verpflichtet wurde der Norweger Sondre Moen, der mit einer Bestzeit von 2:05:48 Stunden von der Zeit her die Gruppe der Topläufer anführen wird.

Er war 2017 in Fukuoka als erster Europäer einen Marathon unter 2:06 gelaufen. Ebenfalls mit dabei werden die Kenianer Samwel Mailu (2:07:19), Charles Juma Ndiema (2:08:12), Elvis Cheboi (Debütant) sowie der Äthiopier Abe Gashahun (2:09:25) sein.

Moen geht nach einem Verletzungsjahr auf das WM-Limit von 2:09:40 los. "Ich freue mich auf Wien und hoffe auf ein positives Rennen, körperlich und mental", sagte der Skandinavier, der beim Training in Iten (Kenia) auch auf Andreas Vojta getroffen ist. Dieser will sich ja am österreichischen Rekord von Peter Herzog (2:10:06) orientieren.

Ein besonderes Ziel hat der 41-jährige Ser-Od Bat-Ochir aus der Mongolei, nach der Teilnahme an fünf Olympischen Spielen und zehn Weltmeisterschaften will er auch bei der WM im Sommer in Budapest mit dabei sein und dafür in Wien die Norm erfüllen.