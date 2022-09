Sprint-Star auf offener Straße erschossen

Ein brutaler Mord erschüttert die Sportwelt. Der Sprinter Shavez Hart wurde in seiner Heimat Bahamas Opfer auf offener Straße erschossen.

Der 29-jährige Olympia-Starter wollte in der Nacht auf Sonntag in Mount Hope eigentlich nur einen Streit vor einem Nachtclub schlichten. Einer der Männer holte als Reaktion auf das Eingreifen Harts dann aber eine Waffe aus seinem Auto und schoss dem Sportler in die Brust. Der 29-Jährige wurde noch ins Krankenhaus eingeliefert, erlag aber wenig später seinen Verletzungen. Die Polizze konnte inzwischen einen Tatverdächtigen festnehmen.

Minister of Youth, Sports & Culture the Hon. Mario K Bowleg extends condolences to Shavez Hart



It is with great sadness I join the sporting fraternity in expressing heartfelt condolences to the family of the late Shavez Hart, Olympian.



May his soul rest in peace pic.twitter.com/AjE84XT1uU