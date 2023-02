McGregor sorgt für großen Käfig-Kracher

Conor McGregor steigt wieder in den Käfig! Der Ire wird noch in diesem Jahr gegen den 36-jährigen Michael Chandler kämpfen. Das gab UFC-Präsident Dana White am Samstag bekannt.

Für das große Käfig-Comeback des ehemaligen Doppel-Champions gibt es noch kein konkretes Datum. Aller Voraussicht nach wird der 34-Jährige im September wieder kämpfen.

Die beiden Protagonigsten werden laut White auch für die Reality-TV-Show "The Ultimate Fighter" als Trainer fungieren. In dieser Serie werden zwei verschiedene Teams, die gemeinsam in Häusern zusammenleben, sich um einen Platz in der UFC duellieren.

Für McGregor ist dieses Sendungsformat kein Neuland. Bereits 2015 nahm der Ire als Trainer teil. Sein damaliges Gegenüber war Urijah Faber. Nach der Ausstrahlung der Serie startete McGregor in der größten MMA-Liga der Welt durch.

Bereits Monate zuvor hat Chandler McGregor herausgefordert. McGregor reagierte in gewohnter Manier über seine Social-Media-Kanäle.

Conor McGregor darf erst so spät im Jahr wieder kämpfen, da er Aufputschmittel zu sich genommen hatte. Ende Februar will der Ire wieder in das Programm der Anti-Doping-Behörde USADA zurückkehren.

Auch während seiner kampflosen Zeit sorgte der 34-Jährige für Schlagzeilen. Mehrfach geriet McGregor in Schlägereien. Zuletzt verklagte seine Frau den Iren, der sie auf Mallorca "hätte umbringen können". Die Ermittlungen dazu sind noch im Gange.

In den letzten vier Kämpfen konnte McGregor lediglich einen Sieg verbuchen. Dieser gelang gegen den in die Jahre gekommenen Donald "Cowboy" Cerrone nach lediglich 45 Sekunden.