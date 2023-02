ÖSB-Männerteam in Jakarta Dritte

Judo: Paischer holte bei Weltcup in Wien Rang drei Der Olympia-Zweite Ludwig Paischer hat am Samstag beim Judo-Weltcup in Wien Platz drei geholt. Der 28-jährige Salzburger gewann in der Klasse bis 60 kg den Kampf um die Bronzemedaille gegen den Briten James Millar mit Ippon. Paischer gewann bei der Generalprobe für die EM im April fünf Kämpfe und musste sich nur dem späteren Sieger Davadoor Tumurkhuleg aus der Mongolei geschlagen geben.