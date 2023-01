Bilbao siegt auf 3. Tour-Down-Under-Etappe

Der spanische Radprofi Pello Bilbao hat die dritte Etappe der Tour Down Under gewonnen.

Der 32-Jährige siegte am Freitag auf dem 116,9 Kilometer langen Teilstück von Norwood nach Campbelltown vor dem Engländer Simon Yates und dem Australier Jay Vine. Hermann Pernsteiner wurde als bester Österreicher mit 51 Sekunden Rückstand 44., Michael Gogl kam als 52. ins Ziel, Marco Haller als 93. In der Gesamtwertung führt Vine 15 Sekunden vor Bilbao, Gogl ist 41. (+1:50 Minuten).

Die Tour Down Under endet am Sonntag auf dem Mount Lofty östlich von Adelaide.