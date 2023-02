Helikopter flog zu tief: Horror bei Oman-Zielsprint

Die Bergankunft am Jabal Hatt hätte im Rahmen der Oman-Tour nicht spektakulärer sein können. Doch der unglaubliche Antritt von Movistar-Fahrer Matteo Jorgenson wurde schnell zur Nebensache. Denn dahinter gab es einen harten Kampf um die Plätze. Der TV-Helikopter wollte diese Szenen wohl zu genau auffassen. Denn plötzlich der große Schock: Die Werbebanner aus Metall entlang der Strecke rissen aus ihrer Verankerung und wurden durch die Propellerschläge mitten auf die Strecke geweht.,

Wow, barriers in Oman went loose just after the finish. Riders got blocked pic.twitter.com/vmtiVl2EK9