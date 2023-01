Der Deutsche Phil Bauhaus hat am Mittwoch die erste Etappe des World-Tour-Etappenrennens "Tour Down Under" im Sprint gewonnen.

Der Bahrain-Profi verwies nach 149,9 Kilometern von und nach Tanunda die Australier Caleb Ewan und Michael Matthews auf die Plätze. Die Österreicher Michael Gogl (35./Alpecin), Hermann Pernsteiner (89./Bahrain) und Marco Haller (112./Bora) kamen mit dem Feld ins Ziel. Gesamtleader inklusive Prolog ist der Italiener Alberto Bettiol (EF Education).