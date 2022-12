Team Astana wirft Miguel Angel Lopez raus

Contador startet Saison am Mittwoch an der Algarve Tour-de-France-Sieger Alberto Contador steigt wie erwartet diese Woche in die Radsport-Saison ein. Der 27-jährige Spanier nimmt ab Mittwoch an der Algarve-Rundfahrt teil, die er im Vorjahr gewonnen hat. Das bestätigte sein Rennstall Astana am Montag. Mit der fünftägigen Rundfahrt im Süden Portugals beginnt Contador seine Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt, die Tour im Juli.