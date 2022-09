Titelverteidiger Julian Alaphilippe kann nach seiner Schulterluxation bei der WM in Australien antreten.

Das gab der französische Radsportverband am Dienstag bekannt. Alaphilippe hatte sich vor zwei Wochen bei einem Sturz im Rahmen der Vuelta a Espana an der echten Schulter verletzt, nun ist der 30-Jährige aber wieder einsatzbereit. Das Straßenrennen der Titelkämpfe in Wollongong findet am 25. September statt. Alaphilippe hat die letzten beiden WM-Ausgaben gewonnen.