Van der Poel bezwingt bei Cyclocross-WM Erzrivalen Van Aert

Der Niederländer Mathieu van der Poel hat sich vor Heimpublikum im Duell mit seinem Dauerrivalen Wout van Aert zum fünften Mal den WM-Titel im Cyclocross gesichert.

Der 28-Jährige bezwang den dreifachen Titelträger aus Belgien am Sonntag in Hoogerheide im Zielsprint. Bronze ging 12 Sekunden zurück mit Eli Iserbyt ebenfalls an Belgien.

Im Frauen-Rennen am Samstag hatten die niederländischen Gastgeberinnen angeführt von Fem van Empel einen Dreifach-Erfolg gefeiert. Für Österreich kam das Geschwisterpaar Nadja und Philipp Heigl auf die Ränge 27 und 36.