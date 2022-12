Dem ehemaligen Radprofi Alberto Contador wurden über 100 Tumore entfernt.

Auch wenn der Spanier Alberto Contador seine Rennräder bereits an den Nagel gehängt hat, befindet sich der zweifache Tour-Sieger weiterhin in Topform. Sogar den Weltrekord im Everest-Fahren hat er gebrochen. 8.848 Höhenmeter bewältigte der Spanier in knapp unter sieben einhalb Stunden und brach den Rekord um gut zwei Minuten. Jetzt muss der Ex-Radprofi allerdings sein Hobby unterbrechen.

Contador musste sich einer Operation unterziehen, bei der ihm gutartige Tumore am ganzen Körper entfernt wurden. Insgesamt über 100 dieser Tumore befanden sich vor allem an den Beinen und am Oberkörper. Auch an den Armen gab es einige Stellen.

Bei den Lipom-Tumoren, die er sich entfernen ließ, handelt es sich um kleine Fettgeschwulste, die im weichen Gewebe direkt unter der Haut wachsen. Diese sind nicht krebsartig, können aber sehr schmerzhaft sein, vor allem wenn sie auf die Nerven drücken.

"Gestern war es an der Zeit, in die Werkstatt zu gehen. Ich musste mir einige Lipome entfernen lassen und es stellte sich heraus, dass ich über 100 hatte", schreibt Contador auf Instagram. "Ich werde für eine Weile nicht mehr fahren", hieß es in seiner Stellungnahme.