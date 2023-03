Springreiter Max Kühner hat sich im ersten Saisonbewerb auf der Global Champions Tour mit Rang 28 begnügen müssen.

Der Österreicher hatte beim mit 375.000 Euro dotierten GP am Samstag in Doha auf Eic Cooley Jump the Q zwei Abwürfe. Die deutschen Reiter feierten durch Philipp Weishaupt und Christian Kukuk einen Doppelsieg. Das nächste Springen der Champions Tour findet Mitte April in Miami Beach in den USA statt.