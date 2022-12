Riesiger Fan-Ansturm bei Start für Traditions-Regatta

Bei herrlichem Sommerwetter haben Zehntausende Segel-Fans den Start der traditionellen Regatta Sydney - Hobart verfolgt.

109 Jachten gingen am Montag bei der 77. Ausgabe um 13.00 Uhr Ortszeit an den Start und müssen 628 Seemeilen entlang der Südostküste Australiens bewältigen, um die Ziellinie in der Bucht vor Hobart auf Tasmanien zu überqueren. Erstmals seit 2019 findet das Rennen ohne Corona-Einschränkungen statt.

Im vergangenen Jahr hatten der Australier Matt Allen und seine Crew auf "Ichi Ban" Sydney-Hobart zum dritten Mal nach berechneter Zeit gewonnen. Favorit heuer ist die "Comanche" mit Eigentümer und Skipper John Winning Jr., die im Duell der vier Super-Maxis mit "Black Jack", "Law Connect" und Seriengewinner "Wild Oats" um den prestigeträchtigen Titel kämpft. Die Comanche stellte 2017 den Geschwindigkeitsrekord von einem Tag, neun Stunden, 15 Minuten und 24 Sekunden auf.