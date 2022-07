Stewardess hält sie für ein Kind und schenkt ihr Malbuch

Eine Stewardess hielt die 1,42 Meter große Olympiaturnerin Simone Biles (25) für ein Kind und bot ihr ein Malbuch an – die Sportlerin nahm es mit Humor.

Mit nur 25 Jahren gilt Simone Biles als eine der besten Turnerinnen aller Zeiten: Bei zwei Olympia-Teilnahmen holte sie sieben Medaillen, davon vier Mal Gold. Wegen ihrer Größe (1,42 Meter) wird das Ausnahmetalent jedoch oftmals unterschätzt – und sogar für ein Kind gehalten, wie Biles nun auf Instagram mitteilte.

i’m crying at the thought of a flight attendant giving simone biles the most decorated gymnast in history a coloring book because she is 4’8” pic.twitter.com/s03QHpUUH8 — matt (@mattxiv) July 9, 2022

So habe ihr kürzlich eine Stewardess sogar ein Malbuch angeboten, als sie an Bord gegangen sei, erzählte die Turnerin in ihrer Instagram-Story. Biles reagierte aber souverän: "Nein, alles gut, ich bin 25.". Die Crew reagierte jedoch schnell und servierte ihr einen Gratis-Drink als Wiedergutmachung. "Also sind wir quitt", so Biles zufrieden. Allerdings sei sie erneut gefragt worden, ob sie denn alt genug sei, um Alkohol zu trinken.