Stresssymptome - Dänischer Handball-Star lässt sich krankschreiben

Der dänische Weltmeister und mehrfache Welthandballer Mikkel Hansen hat sich mit Stresssymptomen krankschreiben lassen.

Das teilte sein Verein Aalborg Håndbold am Mittwoch mit. Der 35-Jährige habe ein außergewöhnlich hartes Jahr hinter sich - erst ein Blutgerinnsel in der Lunge, dann der Umzug zurück nach Dänemark nach zehn Jahren im Ausland, schließlich der enorme Fokus auf ihn in Verbindung mit seinem Wechsel nach Aalborg und nun bei der Handball-WM, schrieb der Verein.

Nach der Rückkehr von der WM habe sich gezeigt, dass das Maß voll sei. Hansen bekomme die nötige Zeit und professionelle Unterstützung, um sich wieder zu erholen. Hansen war mit Dänemark Ende Jänner zum dritten Mal in Folge Weltmeister geworden. Zwischen 2011 und 2018 war er dreimal zum Welthandballer gewählt worden. Im vergangenen Sommer war er nach gut einem Jahrzehnt beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain in seine dänische Heimat nach Aalborg gewechselt.