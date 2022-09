Mit gerade einmal 24 Jahren kam der US-Surf-Weltmeister, Kalani David, ausgerechnet bei seiner Lieblingsbeschäftigung - dem Surfen - ums Leben. Fans und Kollegen des talentierten Athleten trauern.

Der Surfer litt bereits seit seiner Kindheit am "Wolff-Parkinson White Syndrom", eine extrem seltene Krankheit, welche in die Klasse der Herzrhythmusstörungen fällt. Kommt es zu einem Anfall kann dies Herzaussetzer, Herzrasen oder im schlimmsten Fall zum kompletten Herzstillstand führen. Einem engen Freund des hochtalentierten Kalani zufolge, erlitt er während des Surfens in Costa Rica "einen schweren Anfall" und kam nicht mehr lebend zurück.

Mit 14 Jahren bei den Profis

David Kalani galt als eines der Toptalente im Surfen. Mit 14 Jahren maß er sich bereits mit den Profis seines Sports. Neben seiner Leidenschaft für das Surfen war er auch ein begeisterter Skater und konnte sich nie zwischen den beiden Sportarten entscheiden. "Wenn es um Leben und Tod ginge und ich mich für Skaten oder Surfen entscheiden müsste, würde ich den Tod wählen", sagte er einmal über die Entscheidung, die er nie treffen wollte.