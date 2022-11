Erfolgserlebnis für unsere Beachvolleyball-Asse. Gleich zwei heimische Duos haben sich beim Turnier in Kapstadt für das Viertelfinale qualifiziert.

Gleich zwei österreichische Teams haben beim Beachvolleyball-Pro-Tour-Event Elite 16 in Kapstadt das Viertelfinale erreicht. Robin Seidl/Philipp Waller sicherten sich mit zwei Siegen in drei Gruppenspielen in Pool A Platz zwei, Martin Ermacora/Moritz Pristauz schafften es trotz zweier Niederlagen mit einem Sieg im dritten Match in Pool B noch in die Runde der letzten acht.

Seidl/Waller hatten zunächst die Qualifikanten Simon Kulzer/Momme Lorenz (GER) 2:0 besiegt und dann gegen die Weltranglisten-Ersten Anders Mol/Christian Sörum (NOR) 0:2 (-15,-16) verloren. Im entscheidenden Spiel Freitagnachmittag setzten sich die Österreicher gegen Mathias Berntsen/Hendrik Mol (NOR) zweimal mit 21:19 durch.

Ermacora/Pristauz starteten in Kapstadt mit zwei knappen Niederlagen, zunächst gegen die Qualifikanten Issa Batrane/Frederick Bialokoz (ENG) 1:2, dann gegen die Weltranglistenzweiten Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (NED) 1:2. Am Freitag folgte ein 2:1 über Izac Carracher/Mark Nicolaidis (AUS). Ermacora hatte zuletzt wegen einer Handverletzung (Bruch des Mittelhandknochens im Daumen, Kapsel- u. Sehnenriss) die vergangenen zehn Wochen pausieren müssen.