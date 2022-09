Barca-Star stichelt gegen den FC Chelsea

Barcelona-Neuzugang Jules Koundé stichelt auf seinem Instagram-Account gegen den FC Chelsea.

Barcelonas neuer Verteidiger Jules Koundé stichelt in seiner Instagram-Story gegen den FC Chelsea. Der 50 Millionen Euro-Neuzugang der Katalanen postet (vermutlich aus einem Flugzeug) während dem Champions-League-Spiel des FC Chelsea bei Dinamo Zagreb eine Story. Dabei greift er sich fassungslos an den Kopf und schreibt in seinem Posting "Fast hätte ich mich ihnen angeschlossen. #Forca Barca".

Während des Postings lag der FC Chelsea in Zagreb mit 0:1 zurück. Mittlerweile ist die Story aber wieder gelöscht. Koundé trifft am Mittwoch in der Gruppe C mit dem FC Barcelona auf den krassen Außenseiter Viktoria Pilsen.