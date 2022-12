× Charles Leclerc und Charlotte Siné haben sich getrennt

Liebes-Aus bei Charles Leclerc: Der Ferrari-Sar verkündete auf Instagram seine Trennung.

„Charlotte und ich haben beschlossen, unsere Beziehung zu beenden und gute Freunde zu bleiben“, mit diesen Worten verkündete Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf Instagram seine Trennung von Freundin Charlotte Siné. „Wir haben so viele gute Momente geteilt und sie wird immer ein ganz besonderer Mensch für mich sein. Sie ist außergewöhnlich und verdient das Beste. Bitte respektiert unsere Entscheidung und respektiert ihre Privatsphäre in solch einer Zeit", so der Monegasse weiter. Auch Siné postete diese Worte auf ihrer Instagram-Seite.

Leclerc und Siné hatten sich über gemeinsame Freunde kennengelernt und waren offiziell seit 2020 ein Paar.