Naschenweng setzt in neuem Musikvideo auf Unterhaus-Kicker

Schlagerstar Melissa Naschenweng hat ein eigenes Video für ihren Song ''Luis von do'' präsentiert. In der Hauptrolle an ihrer Seite spielt ein Amateurfußballer groß auf.

Vom Dorfplatz an die Seite der dreifachen Amadeus-Gewinnerin – dieser Sprung ist Daniel Rieger gelungen. Der Kicker des Unterliga-Vereins USV Hitzendorf aus Graz-Umgebung bekam die Chance, in Melissa Naschenwengs neuestem Musikvideo mitzuspielen. Den Kontakt stellte Riegers Bekannter von der Sportunion Semriach, Norbert Lambauer her, berichtet die "Kleine Zeitung". Lambauer ist nämlich zufälligerweise auch Naschenwengs Manager und war noch auf der Suche nach Darstellern für den Dreh. Dieser fand schließlich in der Shopping City Seiersberg statt. Am Set konnte der Naschenweng-Fan den Schlagerstar näher kennenlernen: "Sie ist unglaublich sympathisch und überhaupt nicht abgehoben", schwärmt Rieger. Naschenweng sei gegenüber den Mitwirkenden sehr dankbar gewesen, nachdem diese sich extra für den Drehtag freigenommen hatten. Im Video spielt der zweifache Torschütze der Unterliga Mitte ungewohnt im Anzug und cooler Sonnenbrille. "In diesem Fall beschreibt mich die Rolle des reichen Schnösels eher nicht", so Rieger.