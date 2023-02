Alcaraz feiert Traum-Comeback nach Verletzung

Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz ist am Mittwoch mit einem Sieg beim Sandplatz-Turnier in Buenos Aires in sein Tennisjahr gestartet. Der 19-jährige Spanier setzte sich nach einem Freilos im Achtelfinale gegen den Serben Laslo Djere (ATP-57.) mit 6:2,4:6,6:2 durch.