Alexander Zverev muss Comeback verschieben

Das deutsche Tennis-Ass Alexander Zverev muss sein Comeback verschieben.

Dem Deutschen Alexander Zverev machen weiter Verletzungsprobleme zu schaffen. Der Tennis-Weltranglistenfünfte zog sich im Aufbautraining ein Knochenödem im Fuß zu, wie er am Montag in Hamburg mitteilte. Damit wird der 25-Jährige auch dem deutschen Team in der Davis-Cup-Zwischenrunde in dieser Woche nicht zur Verfügung stehen. Dort hätte er nach seiner schweren Fußverletzung, die er bei den French Open vor dreieinhalb Monaten erlitten hatte, sein Comeback geben wollen.

Es bestehe die Gefahr, dass bei einem Einsatz der Knochen im Fuß brechen könnte. "Dann würde ich für meine Karriere sehr viele und sehr lange Probleme bekommen", sagte Zverev. Wegen der Schmerzen im Fuß habe er zuletzt nicht mehr wirklich laufen und gehen können.