Australian-Open-Siegerin von 2020 Kenin tritt in Linz an

Sofia Kenin wird dank einer Wildcard kommende Woche beim Tennis-WTA-Turnier Upper Austria Ladies in Linz aufschlagen.

Die 24-jährige US-Amerikanerin gewann 2020 die Australian Open und stand Monate später auch bei den French Open im Finale. In den jüngsten beiden Jahren konnte die in Moskau geborene Rechtshänderin ihre Titelsammlung von fünf Triumphen nicht mehr aufbessern, wurde auch immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Aktuell ist sie nur die Nummer 207 der Welt.

"Ich bin total begeistert und voller Vorfreude, weil es mein allererster Besuch in Österreich ist. Und ich bin fit und hungrig nach Erfolgen", wurde Kenin in einer Turnier-Aussendung zitiert. In der laufenden Saison scheiterte die ehemalige Weltranglisten-Vierte in Auckland im Achtelfinale und in Hobart erst im Semifinale, ehe bei den Australian Open gegen die Belarussin Viktoria Asarenka gleich zum Auftakt Endstation war.

Damit sind zwei der vier Wildcards vergeben. Die erste hatte Österreichs Nummer eins, Julia Grabher, die derzeit noch in Lyon im Einsatz ist, von Turnierdirektorin Sandra Reichel erhalten. Angeführt wird das Feld bei Österreichs einzigem Frauen-Tennis-Turnier auf der Tour von der in der Weltrangliste auf Position sieben liegenden Griechin Maria Sakkari. Dahinter ist die Russin Jekaterina Alexandrowa als Nummer zwei gesetzt. Der Hauptbewerb startet im Design Center am Montag, die Qualifikation schon am Sonntag.