Bann gebrochen: Thiem jubelt über ersten Sieg 2023

Der Bann ist gebrochen: Dominic Thiem hat 2023 nach vier Niederlagen endlich seinen ersten Matchsieg gefeiert.

Der ehemalige Tennis-Weltranglistendritte setzte sich am Dienstag in der Auftaktrunde des mit 711.600 Dollar dotierten Sandplatz-Turniers in Buenos Aires gegen den als Nummer sieben gesetzten Slowaken Alex Molcan nach 1:45 Stunden mit 7:6(4),6:3 durch. Als nächste Hürde wartet auf den 29-Jährigen am Donnerstag Juan Pablo Varillas aus Peru.

Nach Breaks auf beiden Seiten musste im ersten Satz das Tiebreak die Entscheidung bringen, in dem der mit einer Wildcard ausgestattete Thiem schnell 5:1 vorne lag und danach mit 7.4 die Oberhand behielt. Danach ließ der Lichtenwörther keinen Breakball mehr gegen sich zu und feierte einen souveränen Sieg.

"Es war ein gutes Match", betonte Thiem nach dem ersten Erfolg im fünften Match in diesem Jahr. Zuvor war er in Adelaide in der ersten Qualifikations-Runde ausgeschieden, zudem bei den Australian Open in der ersten Hauptrunde. Anfang Februar hatte es dann zwei Niederlagen im Davis Cup gegen Kroatien gesetzt, allesamt ohne Satzgewinn des ÖTV-Stars. Diesen Trend konnte er nun stoppen.

"Ich habe gegen einen starken Gegner gewonnen, bin das ganze Match über fokussiert geblieben, dabei auch in schwierigen Momenten. Deshalb bin ich glücklich", sagte der Niederösterreicher. Buenos Aires ist ein guter Boden für ihn, hat er dort doch 2016 und 2018 zwei seiner bisher 17 Titel auf der Tour gewonnen. Seine einzige Niederlage vor Ort kassierte er 2019 im Semifinale gegen Diego Schwartzman. "Ich spiele sehr gerne hier und habe mich auch in den Trainings in den vergangenen Tagen schon sehr gut gefühlt."

Die Nummer 99 der Welt bekommt es nun mit dem im Ranking knapp dahinter auf Position 101 liegenden Varillas zu tun. Das bisher einzige Duell ging 2022 im Gstaad-Viertelfinale ebenfalls auf Sand mit 6:4,6:3 an Thiem. Der 27-jährige Varillas gewann nach gemeisterter Qualifikation gegen den Portugiesen Joao Sousa mit 6:2,7:5. Sollte Thiem auch die Runde der letzten acht bei dem ATP250-Event meistern und damit sein 13. von dann bisher 14 Matches in Buenos Aires gewinnen, könnte ein Duell mit dem als Nummer drei gesetzten Italiener Lorenzo Musetti warten.